Jongeman schopt liefje na avondje uit: “Ze zijn uit elkaar en dat is het belangrijkste”

Op 10 december 2021 keerde het koppel naar huis terug na een avondje stappen in het café van ijsbaan De Piste. Op de Gentsesteenweg in Kortrijk ontstond in de auto ruzie, waarna de bestuurder zich aan de kant zette. M.R. stampte op de auto en ook zijn vriendin kreeg klappen. Hij bleek onder invloed van cannabis en had ook cocaïne op zak. “Hij heeft er veel spijt van. Het was een explosieve relatie. Ze zijn nu uit elkaar en dat is maar goed zo”, aldus advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Hij is ook van de drugs af en wil een schadevergoeding betalen.” R. vroeg er dan wel zonder straf vanaf te kunnen komen.