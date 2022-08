Jongeman maakt zware val in skatebowl: brandweer moet uitrukken om hem te bevrijden

De brandweer rukte vrijdagavond omstreeks 21.16 uur naar de IJzerkaai in Kortrijk. Daar was een jongeman die zich aan het uitleven was in de skatebowl zwaar gevallen. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar hadden moeite om de persoon veilig uit de skatebowl te krijgen. Daarom werd uiteindelijk ook de brandweer opgeroepen om te helpen. Voor de brandweer was de klus snel geklaard, de gewonde jongeman werd afgevoerd naar het ziekenhuis.