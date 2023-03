Jongeman die gsm’s steelt in cafés voor rechter

Een slachtoffer merkte in de nacht van 20 op 21 december vorig jaar dat haar gsm plots was verdwenen. Ze was samen met vrienden op vermaakuitstap in café De Geverfde Vogel in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk. Ze had haar gsm aan een vriendin gegeven om bij te houden tijdens het uitgaan, maar merkte rond 1 uur ‘s nachts dat die was verdwenen. “Via een tracking applicatie kon de gsm getraceerd worden ter hoogte van een bouwwerf in de Sint-Jorisstraat”, zegt het Openbaar Ministerie. “De gsm werd volledig kapot teruggevonden. Op camerabeelden is beklaagde te zien terwijl hij zich bukt ter hoogte van de plaats waar de gsm werd gevonden. Ook is op camerabeelden te zien dat hij tussen 00.15 uur en 00.40 uur de Geverfde Vogel binnen stapt.” De jongeman werd nadien door de politie gevonden in het station. “Hij had vier jassen van dure merken in verschillende maten en flesjes parfum bij zich.” De jongeman ontkent elke betrokkenheid en gaf een valse identiteit bij de politie. “Hij zei ook dat hij minderjarig was, maar een botscan spreekt dat tegen.” De jongeman werd al verschillende keren veroordeeld voor diefstallen in ons land. Nu riskeert hij 18 maanden cel. Vonnis op 27 maart.