Jongeman (24) moet cursus agressiebeheersing volgen nadat hij appartementsbewoners slaat na verjaardagsfeestje

De Kortrijkzaan vierde zijn verjaardag op 22 april vorig jaar op het appartement van een vriend. Er vloeide veel alcohol en ze maakten er een dol feestje van. Toen de jongeman naar huis wilde gaan, merkte hij dat hij zijn jas en sleutels in het appartement van zijn vriend had laten liggen. Toen die vriend beneden aan de inkomhal niet open deed, belde hij bij andere buren om zo binnen te geraken. Die lieten hem binnen maar vertrouwden het niet meteen. “Ze spraken hem aan in de gang en vroegen hem om het gebouw te verlaten”, zei het Openbaar Ministerie. “Maar hij reageerde erg agressief. Plots verkocht hij één van de bewoners een vuistslag, ook een tweede bewoner kreeg een klap te verwerken.” Ze slaagden er wel in om de jongeman in bedwang te houden tot de politie kwam. Ook toen was hij niet voor rede vatbaar. “Hij schopte en zwaaide in het rond, ook in het politiecommissariaat kwam hij maar moeilijk tot bedaren.” De jongeman bood zijn excuses aan. “Hij was dronken, moe en wilde gewoon naar huis gaan”, pleitte zijn advocaat. “Maar hij heeft uiteraard erg fout gereageerd.” De jongeman toonde ook tegenover de rechtbank veel berouw. Hij riskeerde vier maanden cel, maar de rechter milderde naar een opschorting. Wel moet de jongeman een cursus agressiebeheersing volgen.