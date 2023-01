Jongeman (23) voor rechter na bezit en verspreiding kinderporno via Grindr

Ingooigem/Rotselaar/Edegem/Rollegem/Geel/Oud-Turnhout/ Sint-Antonius­vie­rin­gen zijn voortaan Immateri­eel Cultureel Erfgoed

Sint-Antoniusvieringen zijn erkend als immaterieel erfgoed. Deze jaarlijkse volksfeesten ter ere van Sint Antonius, de patroonheilige van de varkens, varkenshoeders en slagers, worden in tal van Vlaamse dorpen georganiseerd rond 17 januari. Kinderen in paterpakjes dragen dan varkenskoppen of zelfs hele varkens naar de kerk.

