Jongeman (16) vlucht met auto ouders weg van politie: 6 maanden rijverbod en gedragstraining

kortrijk Eerste leerjaar Pius X neemt afscheid van meester Martin

Het eerste leerjaar van PiusX in Kortrijk heeft meester Martin in de bloemetjes gezet op boerderijkamp in Brakel, omdat hij in pensioen gaat op het einde van het schooljaar. Martin Vanluchene startte met lesgeven in 1981, sinds 1986 doet hij dat in basisschool PiusX.

9 juni