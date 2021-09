Jonge vrouw sterft bij botsing met vrachtwagen langs E17 in Kortrijk: “Pas nadat ik was uitgestapt, zag ik dat er een auto onder mijn trekker zat”

Heule Ouderraad Spes Nostra vraagt forse uitbrei­ding fietszone in Heule met 4,5 kilometer extra fietsstra­ten

3 september De fietszone in het centrum van Heule valt in de smaak bij de ouderraad van Spes Nostra. “Om onze schoolomgeving nog veiliger te maken, dienen we een voorstel in om de bestaande fietszone verder uit te breiden. Er komt in ons voorstel 4,5 kilometer aan fietsstraten bij”, klinkt het. Al gaan er geruchten dat het om een ‘stoot van Heule’ kan gaan, nu de Tinekesfeesten stilaan wenken. Maar dat ontkent de ouderraad: “Het is een belangrijk onderwerp, we trekken het niet in het belachelijke, daar zou onze directie niet mee kunnen lachen.”