Jonge uitvinders uit het zesde leerjaar testen hun magische bank: “Alles blijft mooi opgeruimd door een klasseersysteem in de vorm van een accordeon”

Kortrijk Wachttijd voor sociale woning daalt vier jaar: “Wonen Regio Kortrijk investeer­de ruim 50 miljoen euro sinds 2017”

Het jaarverslag van sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk brengt hoop. De wachttijd daalde van tot negen jaar in 2020 naar gemiddeld vijf jaar in 2021. En er gebeuren veel meer toewijzingen vanop de wachtlijst. Dat vernemen we van afscheidnemend voorzitter Maxim Veys, ook gemeenteraadslid in Kortrijk en Vlaams volksvertegenwoordiger voor Vooruit. Opmerkelijk: Maxim Veys was vijf jaar bewust voorzitter zonder vergoeding.

13 juni