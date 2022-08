Jonge twintiger probeert flatgenoot te kidnappen na vraag om te verhuizen

Na de zoveelste huiszoeking in het kader van drugsonderzoeken op hun appartement was het slachtoffer het beu. Hij vroeg zijn flatgenoot Robin R. (22) te verhuizen. Dat schoot in het verkeerde keelgat. Op 9 augustus 2022 duwde R. zijn flatgenoot van de trap en probeerde hem samen met kompaan Danyal N. in de kofferbak van een auto te duwen. Hun plan mislukte omdat het slachtoffer zich kon verweren en op die manier opsluiting in de koffer vermijden. Robin R. daagde niet op voor het proces voor de rechtbank. De advocaat van Danyal N. deed dat wel en vroeg de vrijspraak. Hij nam R. mee in de wagen omdat hij had gevraagd hem te voeren om iets op te halen”, klonk het. “Hij deelde geen klappen uit en ging niet met zijn gsm aan de haal. Hij was er gewoon bij.” Vonnis op 13 september.