Jonge scheidsrechter steelt portefeuilles van spelers in kleedkamer: schorsing dreigt

Tijdens de rust van de wedstrijd op donderdag 4 augustus merkten enkele spelers dat hun portefeuille verdwenen was. “We hebben meteen onze camerabeelden bekeken en zagen hoe een jongeman was binnengedrongen in de kleedkamer”, vertelt voorzitter Christoph Bertier van KdNS Heule. “Zelf herkende we hem niet, maar iets later zagen we op onze beelden dat hij iemand ontmoette die hij blijkbaar wel kent. Via die persoon zijn we uiteindelijk te weten gekomen om wie het ging. Groter was onze verbazing natuurlijk dat het ging om een scheidsrechter die in hogere afdelingen fluit.” De voetbalploeg nam contact op met de jongeman die uiteindelijk door de knieën ging en bekende. “Hij heeft ondertussen ook alle gestolen portefeuilles teruggegeven.”