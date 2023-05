Jonge bestuurder wijkt af in bocht en knalt tegen geparkeerde wagen in Kortrijk

Man belt hulpdien­sten omdat hij denkt dat zijn woning zal instorten

De hulpdiensten snelden woensdagnacht omstreeks 2.45 uur naar de Pluimstraat in Kortrijk. Een bewoner had in paniek de hulpdiensten gebeld omdat hij dacht dat zijn woning aan het instorten was. Eens ter plaatse bleek er niet zoveel aan de hand. De woning was intact en vertoonde helemaal geen breuken of scheuren. De brandweer kon al snel weer richting de kazerne terugkeren.