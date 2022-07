Jong N-VA 1302 lanceert eigen bier: Liebaard, het spoor bijster!

KortrijkDe jongerenafdeling van N-VA in Kortrijk, Harelbeke, Zwevegem en Kuurne heeft een eigen blond bier gelanceerd. Liebaard, goed voor een alcoholgehalte van 7,2 procent, is een zomerse blend van citroen en verschillende kruiden. Het is lokaal gebrouwen en blijft zo trouw aan de Vlaamse roots. De slagzin ‘Het spoor bijster’ verwijst ludiek naar de Guldensporenslag en de gulden sporen.

Het bier werd zondag tijdens de Guldensporenviering in Kortrijk gelanceerd. Voorzitter van Jong N-VA 1302, Mike Verslijpe, overhandigde het eerste pakketje Liebaard aan Vlaams minister-president Jan Jambon. Het bier was ook verkrijgbaar in de bar tijdens de viering en viel meteen in de smaak. De naam Liebaard stamt uit de heraldiek en betekent ‘leeuw’, een verwijzing naar de Vlaamse Leeuw, het symbool van het graafschap Vlaanderen.

Daarnaast waren de Liebaards de toenmalige aanhangers van het graafschap Vlaanderen tijdens de Vlaamse opstand van 1297-1305 en daarmee de tegenstanders van de Fransgezinde Leliaards. Later in de veertiende eeuw werden Liebaards uiteindelijk Klauwaards genoemd. “We proberen elk jaar iets speciaals te doen rond 11 juli. Een eigen bier uitbrengen was hét ideale idee voor dit jaar. We zetten onze afdeling, de grootste politieke jongerenafdeling van Kortrijk nota bene, hiermee verder op de kaart”, zegt Mike Verslijpe.

Het bier is vanaf nu ook te koop via http://tiny.cc/liebaardbier en kan gekocht worden per zes flesjes (18 euro) of per bak van 24 flesjes (72 euro). De opbrengst gaat integraal naar de jongerenwerking van Jong N-VA 1302.

