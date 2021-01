“Jonagoldman? We maken het dagelijks mee”: Kortrijk zet agenten in burger in tegen agressie in handelszaken

Kortrijk/Harelbeke/Kuurne Al 125 horecaza­ken ‘over te nemen’ in regio Kortrijk: “We dreigen het niet te redden, het is een noodkreet”

21 januari De horecabazen zijn de onzekerheid méér dan beu. Woensdagavond werden aan 125 horecazaken in Kortrijk, Aalbeke, Heule, Harelbeke en Kuurne borden opgehangen, met daarop het opschrift ‘Immo VDB – Zaak Over Te Nemen Door De Overheid’. “We slaken zo een noodkreet. Niet alleen in Kortrijk, maar in het hele land. Want de horeca is sinds het begin van de coronacrisis al acht maanden dicht. De regering kijkt schaamteloos toe naar deze afslachting”, zeggen de actievoerders.