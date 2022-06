Johan (61) werkt aan paranormale thriller Terminal Hotel, release is in 2023

“Het was de bedoeling om in februari 2022 te draaien, maar de toen nog zwaar heersende coronapandemie stak daar een stokje voor”, zegt regisseur Johan Vandewoestijne aka James Desert. Terminal Hotel is een productie van D.V. Release bvba uit Kortrijk en Zilvermeer Productions-Galaxy Group uit Mol. “We verplaatsten daarom alles naar juni. Ook de cast werd deels vervangen”, aldus James Desert. Er wordt onder meer ook gedraaid in eetcafé Jazz in Kortrijk, in het oud-gemeentehuis van Heule, het Begijnhof en op de V-Tex site in Kortrijk.