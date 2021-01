Johan (57) en Katleen (52) helpen Vlamingen aan hun droomstulpje in Spanje: “Bart Kaëll en Luc Appermont hebben via ons gekocht”

Menen Verplaat­sen relschop­pers uit Kortrijk zich naar Menen? “Ook hier staan we klaar om meteen in te grijpen”

29 januari Hoogspanning in Kortrijk, waar ze zich opmaken voor een mogelijke coronaopstand vrijdagavond. Omdat in Kortrijk aangekondigd werd dat er een grote politiemacht op de been zou zijn om die relschoppers tegen te houden, zouden de relschoppers zich nu verplaatsen naar Menen. “We zijn op de hoogte en nemen ook hier dezelfde voorzorgsmaatregelen”, verzekert burgemeester Eddy Lust (Open Vld).