Jobstudenten scannen deze zomer duizenden gerechtelijke dossiers om ze ook online te kunnen raadplegen: “Veel bandwerk, maar wel interessante verhalen”

Kortrijk134 jobstudenten zijn deze zomer in ons land aan de slag om duizenden gerechtelijke dossiers in te scannen. Op die manier zullen betrokkenen van thuis uit met hun rijksregisternummer het dossier digitaal kunnen inkijken. Tot nu was in Oost- en West-Vlaanderen nog geen enkel dossier online raadpleegbaar. Minister Van Quickenborne sprak woensdag de jobstudenten op de rechtbank in Kortrijk moed in. “Op dit moment spenderen sommige medewerkers hier nog 30 procent van hun tijd aan de kopieermachine, dit is een eerste stap naar volledig digitale dossiers”

“Ik had de vacature per toeval online gezien”, vertelt Nick Louagie (19) uit Bissegem die deze maand druk bezig is met het inscannen van gerechtelijke dossiers op de rechtbank in Kortrijk. “Ik studeer zelf rechten, dus was dit een mooie kans om al eens te proeven van het werken in een rechtbank. Het inscannen van de dossiers is natuurlijk wel wat bandwerk. Maar het zijn verschillende dossiers, en die moeten we ook telkens structureren. Dat houdt het boeiend. En af en toe lees ik wel eens iets als het mij interesseert natuurlijk.” Alle jobstudenten legden de eed af en tekenden een vertrouwdheidverklaring.

Volledig scherm Jobstudent Nick Louagie © Maxime Petit

Op dit moment worden vooral dossiers gescand met kwetsbare personen. “Dat gaat van zedenzaken, zaken met slagen en verwondingen, moord en doodslag”, zegt Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Dat zijn vaak dossiers met een emotionele impact voor de slachtoffers. Wanneer zij nu hun dossier willen komen inkijken, moeten ze naar de rechtbank komen binnen de openingsuren. Een dossier kopiëren kost 2,30 euro per pagina en kan oplopen tot zo’n 1.400 euro. Niet klantvriendelijk natuurlijk en slachtoffers herbeleven tegen wil en dank soms hun erg traumatische gebeurtenissen door alle details opnieuw voor ogen te krijgen. Elke betrokken partij moet de mogelijkheid hebben om het dossier online in te kijken. Onlangs sprak ik een dame die betrokken was bij het ongeval in Strépy. Dat dossier is volledig digitaal te raadplegen. Na het lezen ervan lag ze ‘s nachts wakker. Ze voelde de nood om het dossier nog eens in te kijken, wel die nacht kon ze dat zonder problemen doen, een enorme meerwaarde voor haar.”

Volledig scherm Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gaat met Justscan voor een digitalisering van de strafdossiers. © Maxime Petit

Betrokkenen en advocaten zullen via hun rijksregisternummer en Itsme altijd het dossier kunnen inkijken van bij hen thuis. “De bedoeling is om alle afgeronde dossiers die klaar zijn om naar de rechtbank doorverwezen te worden online raadpleegbaar te maken. Met dossiers die nog in onderzoek zijn of nog niet helemaal zijn afgerond, zijn we nog in gesprek met het parket om te zien op welke manier we dit kunnen doen. Op termijn moet Justitie dusdanig digitaal transformeren zodat alle dossiers van meet af aan digitaal opgesteld en bijgehouden worden.”

Volledig scherm Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gaat met Justscan voor een digitalisering van de strafdossiers. © Maxime Petit

Tijdrovend

Het inscannen van de dossiers is bijzonder tijdrovend. Een assisenzaak met vijf kaften bijvoorbeeld, duurt twee dagen vooraleer alles is gescand. Justitie kocht dan ook 115 extra scantoestellen aan. “Hier in Kortrijk hebben we ondertussen zo’n 312 dossiers gescand”, vertelt afdelingsgriffier Wouter Delbeke. “Je moet weten dat wij tot voor kort nog geen enkel dossier hadden dat volledig digitaal raadpleegbaar was hé. Waarom nu pas? Omdat dit de eerste minister is die hierop inzet. Momenteel hebben we medewerkers die 30 procent van hun tijd spenderen aan de kopieermachine. Sommige dossiers worden wel 10 tot 15 keer gekopieerd, dat zal nu verleden tijd zijn.” Naast de jobstudenten worden vanaf september ook mensen aangeworven om tot en met december te komen scannen. “Hopelijk kunnen we die contracten ook verlengen", zegt Van Quickenborne. “Ik sluit ook niet uit dat we ook verder zullen blijven werken met jobstudenten tijdens het academiejaar."

Volledig scherm Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gaat met Justscan voor een digitalisering van de strafdossiers. © Maxime Petit

