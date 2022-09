Jo (27) opent Hall 16, centrum van Bissegem behoudt zo feestzaal: “Prijs hangt af van de wensen van de klant, alle formules zijn mogelijk”

Zuid-West-Vlaanderen Vijf weekend­tips in het zuiden van West-Vlaanderen: Van Frietrock en het Schippers­week­end tot de Tinekes­fees­ten, Beveren Hopt en de catwalk in Tielt

Met de zomervakantie al wat achter de rug, is er nog geen reden om binnen te blijven. Ook tijdens het weekend van 10 en 11 september is er immers heel wat te doen in de regio. We geven je graag vijf leuke tips, met voor elk wat wils. Van Frietrock in Ieper tot de Tinekesfeesten in Heule. Bierproevers worden verwacht in Beveren-Roeselare. De jeugd kan uit de bol gaan tijdens het Schippersweekend in Lauwe. Wie de herfstcollecties wil ontdekken moet in Tielt zijn. Naast deze vijf leuke activiteiten is er uiteraard op heel veel plaatsen Open Monumentendag.

13:06