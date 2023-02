Jeugdbond voor natuur en milieu viert gouden jubileum met muziek en dans

Heraanleg afgeleefde Steen­straat gaat volgende fase in: tegen eind 2023 fiets­straat en eenrich­ting

De gefaseerde heraanleg van het zuidelijk deel van de Steenstraat, tussen ring rond Kortrijk (R8) en Heulsekasteelstraat, start op maandag 6 maart. De werken zijn een must, want de straat is al jaren in een zeer slechte staat. En zo wordt ook de schoolomgeving Spes Nostra verkeersveiliger.