Jean-Paul fietst 1800 kilometer door Frankrijk om geld in te zamelen voor mensen met dementie

1302 haalt zilver op ‘Oscars van museumwe­reld’

In Londen vond woensdagavond de uitreiking plaats van de prestigieuze Museums+Heritage Awards. Belevingsmuseum 1302 was met de installatie ‘1302: Opstand, slag, keerpunt’ in de categorie ‘Best Use of Digital-International’ genomineerd. 1302 strandde op een tweede plaats, met de vermelding ‘highly recommended’. Geen goud, maar wel een topprestatie, want de concurrentie was groot.