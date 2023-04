“Je zes maanden oude kleinkind Alizée was je grote trots”: afscheid van Stéphane (43), de wielerfan die plots overleed naast parcours Parijs-Roubaix

NET OPEN. Kortrijk heeft er met Patron. nieuw feestcafé bij

Een nieuw café openen in een pand waar vroeger een handelszaak zat, het is jaren geleden in Kortrijk. En het is een bezoek absoluut waard, het nieuw feestcafé Patron. in de uitgaansbuurt nabij het treinstation. Dinsdagavond werd Patron. geopend, door burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).