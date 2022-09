‘Je mag hier in het midden fietsen’: nieuwe wegmarkeringen ondersteunen fietszone

Nog even herhalen: fietsers hebben er altijd voorrang. Auto’s mogen geen fietsers inhalen en de maximumsnelheid is er 30 kilometer per uur. Om het gemotoriseerde voertuigen ook onmogelijk te maken om in te halen, mag je in het midden van de rijweg fietsen. Dat zetten de nieuwe wegmarkeringen nu nog eens extra in de verf. “We ‘nudgen’ de fietsers zo. Dúrf in het midden te rijden, dan werkt de fietszone het best. We testen met de wegmarkeringen op verschillende locaties. Indien de test positief is, rollen we verder uit. Ik vind nu al dat de wegmarkeringen nog iets groter mogen”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit). “De fietszone wordt vergeleken met het eerst jaar al veel meer gerespecteerd. Als er toch nog ingehaald wordt, merk ik dat het vaak om wagens met Franse nummerplaten gaat, wellicht omdat die bestuurders minder vertrouwd zijn met het principe. Maar rij dus altijd in het midden zoals ik zelf ook doe, dan kan je gewoonweg niet ingehaald worden.”