Jazzy hoogdag in Kortrijk met Jazz Cats

Kortrijk Zorggroep H. Hart bedankt 250 vrijwilli­gers met dessertbuf­fet

Zorggroep H. Hart waardeert de inzet van 250 vrijwilligers, die sfeer in huis brengen. Om hen te bedanken, werden ze donderdag in de late namiddag op een dessertbuffet getrakteerd, in Buda Kitchen in de Budastraat in Kortrijk.

11:19