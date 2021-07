Jambon: “Land moet hertekend worden vanaf een wit blad, dat heeft coronacrisis duidelijk gemaakt”

Ieper REEKS. Met de mobilhome kamperen tussen de wijnranken: “Het ultieme moment van rust”

6 juli Als je met de camper naar het Heuvelland trekt, waan je je een klein beetje in Zuid-Frankrijk. Nergens anders in West-Vlaanderen geniet je van dergelijke vergezichten én kan je proeven van een glaasje wijn. De Westhoek is trouwens de plek met de meeste staanplaatsen in West-Vlaanderen, na de kust. Deel 4 van onze reeks: zo campervriendelijk is de Westhoek.