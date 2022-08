Jaël (30) verliest tweeling, man Mauro (22) rijdt zes keer Mont Ventoux op voor Boven De Wolken: “De liefde voor zijn zonen was zijn grootste motivatie”

Marke/Kortrijk Nicolas vervoert ijskar met 60 jaar oude oldtimer: “Al die pretoogjes, iedereen (her)beleeft kindertijd”

Er duiken niet enkel meer ijssalons in Kortrijk en omstreken op, ook ijsventers zijn aan een opmars bezig. Zo rijdt Beugnies’ Ice Cream sinds kort rond. “Enthousiaste mensen achter mijn ijskar zien huppelen, best grappig hoor”, glimlacht Nicolas Beugnies (52). “Ik voel veel dankbaarheid. In Marke reed er bijvoorbeeld al jarenlang geen ijskar meer rond. De mensen zijn euforisch.”

3 augustus