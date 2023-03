Jaar cel voor klappen aan vriendin, eigen moeder dringt aan op klacht: “Mijn zoon is een monster.”

Danny en Francis gaan met vlaskano voor het eerst de Leie op: “Een heel tevreden gevoel”

Watersporters en avonturiers Danny Veys (52) uit Marke en Francis Soenen (53) uit Roeselare lieten zondagnamiddag in Kortrijk hun zelfgebouwde kano in het water. Op zich niet bijzonders, ware het niet dat het duo de boot zelf maakte uit vlascomposiet, wellicht als eerste in Europa. “Deze kano bouwen was niet gemakkelijk, maar we haalden er het maximum uit.”