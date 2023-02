“Ja, ik was fout”: simpele mea culpa levert jonge automobilist enkel sensibiliseringscursus op in plaats van boete en rijverbod

Kortrijk/Waregem Steeds meer steunac­ties na verwoesten­de aardbeving: ook weefgetou­wen­pro­du­cent Vandewiele en verzekerin­gen RVB Consult dragen steentje bij

De zware aardbeving in Turkije en Syrië eist een dramatische tol. Ruim 20.000 doden zijn er al geteld. Het raakt iedereen, dat zie je ook aan het toenemend aantal steunacties, zoals ook bij weefgetouwenproducent Vandewiele in Marke bij Kortrijk en verzekeringen RVB Consult in Waregem. “We zijn met onze Turkse collega’s begaan, we hebben er een servicecenter”, klinkt het bij Vandewiele.