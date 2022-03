Italiaanse horecafamilie Catanzaro steunt Miss België finaliste Chiara (19): “Werk hard en gedreven en blijf positief, dat wens ik jongeren toe”

Izegem/Lendelede/Kortrijk/Roeselare Supporters Club Brugge eren verongeluk­te Davy (28) tijdens thuismatch

‘Good, better, best, Davy. You'll never walk alone Davy.’ Met een spandoek brachten supporters van Club Brugge zondagmiddag een eerbetoon aan de verongelukte fan Davy Callewaert (28) uit Lendelede. Hij overleed samen met een vriendin toen ze met hun wagen in het water van het kanaal van Nieuwpoort doken.

