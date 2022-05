Islamitische en protestants-evangelische geloofsgemeenschappen in Kortrijk dienen geactualiseerd dossier voor erkenning in, Vlaams Belang verzet zich tegen erkenning Attakwa

KortrijkSinds de goedkeuring van een nieuw decreet door het Vlaams parlement, kunnen geloofsgemeenschappen na het indienen van een geactualiseerd dossier weer erkend worden. In Kortrijk gaat het over het islamitische Attakwa en het protestants-evangelische De Pottenbakker. Dat laat Vlaams Belang weten. “We verzetten ons tegen de erkenning van Attakwa, er mag geen cent van ons belastinggeld naar de moskee vloeien”, zegt fractieleider Wouter Vermeersch.

Een erkenning is geen vodje papier. Er wordt in zo’n dossier rekening gehouden met financieringsstromen, Nederlands taalgebruik, een inburgeringsplicht van geestelijke leiders, het weigeren van personen die de mensenrechten of de grondwet met voeten treden, het advies van Justitie en de Staatsveiligheid…

Quote De moskeege­meen­schap verschaft geen enkele transparan­tie over de miljoenen­fi­nan­cie­ring van de geplande moskee aan de Brug­sesteen­weg Wouter Vermeersch

Volledig scherm Wouter Vermeersch (links) © Maxime Petit

Attakwa, dat een verhuis van de moskee aan het voorbereiden is van de Stasegemsestraat 136 naar een nog in te richten nieuw religieus en cultureel centrum in de Brugsesteenweg 65 in Kortrijk, stapt nu door het nieuwe decreet in een verkorte erkenningsprocedure in. Evangelische Kerk De Pottenbakker, gelegen aan de Meensestraat 83, doet hetzelfde. De geactualiseerde dossiers, de erkenning van geloofsgemeenschappen lag enkele jaren stil na controverse over de voorwaarden, worden aan de Vlaamse regering bezorgd. De stad Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen moeten binnen vier maanden een advies afleveren.

Vlaams Belang kant zich tegen een erkenning van Attakwa. “Een erkende moskeegemeenschap heeft recht op provinciale subsidies en door de federale overheid betaalde imams. We kanten ons tegen elke overheidsfinanciering van de islam. Het biedt geen enkele garantie op gematigdheid of integratie. En we herinneren er het stadsbestuur aan dat de moskeegemeenschap geen enkele transparantie verschaft over de miljoenenfinanciering van de geplande moskee aan de Brugsesteenweg”, stelt Wouter Vermeersch.

Quote We willen een positieve en verbinden­de maatschap­pe­lij­ke rol opnemen. Een erkenning als lokale geloofsge­meen­schap is een belangrij­ke stap ICVK-woordvoerder Yassin El Attar

Volledig scherm Yassin El Attar © RV

“We dienden in 2017 al een erkenningsdossier in”, reageert woordvoerder Yassin El Attar van de Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk (ICVK). “Het nieuwe decreet voorziet voor lokale geloofsgemeenschappen nu in een verkorte procedure. Omdat ze door de opschorting van de erkenningsprocedures door de vorige Vlaamse regering al lange tijd moesten afwachten. We zijn bezig aan de actualisering van het dossier en maken het zo snel mogelijk over aan de bevoegde instanties. We zijn blij dat er opnieuw schot in de zaak komt en dat we eindelijk de volgende stappen kunnen zetten. Het is steeds onze ambitie en prioriteit om een positieve en verbindende maatschappelijke rol op te nemen. Een erkenning als lokale geloofsgemeenschap is een belangrijke stap.”

“Vlaams Belang beweerde de voorbije jaren dat de moskee geen erkenningsdossier indiende, terwijl er al vijf jaar geleden een dossier is ingediend. De intentie van de moskee is altijd duidelijk geweest: een erkenning is een topprioriteit. En nu komt het Vlaams Belang ons doodleuk en zonder schaamte vertellen dat het dossier dus dan toch is ingediend. Het Vlaams Belang stelt dat het zich tegen een subsidie van de islam verzet. Wat een regelrechte schending van de grondwet is en de waarden van de verlichting die ze zogezegd verdedigen. Het is opnieuw het bewijs van hun rabiate haat tegenover de moslims. Ze zouden zich beter verontschuldigen in plaats van zo hoog van de toren te blazen”, reageert gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Team Burgemeester).