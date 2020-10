Isabelle (42) sterft aan hartfalen in eigen frituur, maar echtgenoot zet zaak verder: “‘Kijk moeke, de frituur blijft goed draaien’, wil ik kunnen zeggen”

Kortrijk Vijf studenten krijgen in totaal 1.250 euro coronaboe­te, omdat ze samen broodje eten: “Geldklop­pe­rij, er los over”

14:09 Vijf studenten hebben recent een boete van samen 1.250 euro gekregen, omdat ze op de Grote Markt in Kortrijk samen een broodje aan het eten waren op een bankje. Ze gingen licht in de fout, omdat een coronamaatregel stelt dat enkel een samenscholing van maximaal vier mensen mag. “Dit gaat niet meer over preventie of over de strijd tegen corona, dit is pure geldklopperij”, stelt een ouder. “De politie beboet voortaan overal meteen, niet enkel in Kortrijk”, reageert burgemeester Ruth Vandenberghe.