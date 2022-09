Is Kortrijkzaan Jean-Yves (46) strafste pottenbakker van Vlaanderen? “Keramiek is verslavend, een soort drugs”

Bissegem Pan op fornuis zorgt voor rookontwik­ke­ling

De hulpdiensten snelden zaterdagavond naar de Heulsestraat in Bissegem voor een brand. Eens ter plaatse bleek die brand wel goed mee te vallen. Het ging om een pan die te warm was geworden op het fornuis en voor een wat rookontwikkeling had gezorgd. De brandweer had het snel onder controle en hoefde niet te blussen. Omdat de bewoonster nogal in een labiele toestand was, werd ze voor de zekerheid afgevoerd naar het ziekenhuis.

27 augustus