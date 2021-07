Inzameling voor door overstromingen getroffen dieren is groot succes: teller al op ruim 20.000 euro

Kortrijk/Waregem/Marke Al lang geplaatste trajectcon­tro­les op snelweg E17 tussen Waregem en Kortrijk en in Marke pas eind 2021 operatio­neel, door nijpend personeels­te­kort

22 juli Op de E17 tussen Waregem en Kortrijk is al enige tijd een trajectcontrole geïnstalleerd. Alleen is die nog niet operationeel. Hetzelfde geldt voor de Rekkemsestraat in Marke. Ook daar staan de camera’s klaar, en is de software operationeel. Waar wachten we dan op? Deze vraag stelde parlementslid Vermeersch (Vlaams Belang) aan federaal minister Verlinden (CD&V). Die liet weten dat vooral een personeelstekort roet in het eten gooit. De trajectcontrole op de E17 zal pas in het najaar operationeel zijn.