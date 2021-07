Inzameling voor door overstromingen getroffen dieren is fenomenaal succes: Teller al op ruim 20.000 euro

Joshua Dutré — in Vlaanderen bekend van VTM-programma Beestig! en het verhaal van Sprotje enkele jaren geleden, die door een dierenbeul in een oven werd gestopt — is heel tevreden met hoe de inzameling loopt. “Al 20.400 euro, het voelt fenomenaal. Ik heb nooit verwacht dat we zo hoog zouden raken. Het is zelfs al een pak meer dan de inzameling voor Sprotje destijds. Ik heb nu een grote verantwoordelijkheid. Want ik moet er voor zorgen dat al die centjes bij de dieren en organisaties die het nodig hebben terecht komen. Maar dat komt zeker goed”, zegt Joshua Dutré. Het geld gaat onder meer naar SOS Poilus in Pepinster, Sans Colliers ASBL in Perwez en Animal Sans Toit in Viemme.