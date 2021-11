INTERVIEW. Kinderpsychologe Stephanie (36) en leraar Johan (47): “Betuttel tieners niet te veel, zo leren ze het ook zelf oplossen”

Kortrijk/Ieper13 jaar was Stephanie Coorevits uit Kortrijk, toen ze in het College in Ieper tijdens het schooljaar 1997-1998 geschiedenis kreeg van Johan Feys, in het tweede secundair. De Ieperling, hij speelt in straattheater Kartje Kilo, liet een onvergetelijke indruk na. “Hij maakte vaak toneeltjes van zijn lessen en had zo onze aandacht beet”, zegt de kinderpsychologe en columniste. “Leerlingen boeien is een passie”, glimlacht Johan. Een gesprek over zorg dragen, zonder aan overbehandeling te doen. Want tieners moeten ook gewoon nog pubers kunnen zijn.

Die ene leraar of lerares die jou altijd een boost geeft wanneer je worstelt, niet per se met je Franse woordenlijst, maar als je het mentaal wat moeilijker hebt. Daar gaat Rode Neuzen dit jaar over. De actie loopt volop. Wij praten intussen met bekende personen uit de buurt, die als jongeren òòk hun strijd hebben gevoerd, door hen opnieuw samen te brengen met hun bijzondere leerkracht van toen. Meer over Rode Neuzen vind je in ons dossier.

“Johan is de allerbeste leerkracht die ik ooit had. En ik dacht er niet alleen zo over, ik hoorde op de speelplaats hoe velen hem als leraar wilden. De eerste les was het muisstil, we zaten vol verwachtingen. En terecht, want hij bracht de leerstof inderdaad zó goed en met humor, het leek door zijn toneeltjes alsof alles vanzelf ging. Zelf vond ik de Griekse en Romeinse periode het mooist. Zo was het supergrappig hoe hij de ontmoeting tussen koningin van Egypte Cleopatra en de Romeinse generaal Marcus Antonius, die minnaars werden, levendig bracht.”

Eric Clapton

“Hij stak ook graag muziek in zijn lessen. Zo zat er een meisje in onze klas met de naam Layla. Meteen het sein om te verwijzen naar Layla van Eric Clapton, ‘het bekendste rocknummer ooit’. Het was een plezier om geschiedenis van Johan Feys te krijgen. Ik scoorde rond de 96 procent op het examen. Ik bleef maar schrijven, er was in de voorziene blokjes op het examen niet genoeg plaats (lacht). Ik studeerde later psychologie aan de universiteit, maar het scheelde niet veel of het was geschiedenis geworden”, vertelt Stephanie Coorevits.

“Hij leerde me trouwens – onbewust - studeren. Zo moest ik aan de universiteit gigantische pakken leerstof, cursussen met zevenhonderd bladzijden waren geen uitzondering, verwerken. Ik maakte kapstokken en vertelde die in de vorm van verhaaltjes tegen mezelf, rondlopend op mijn kamer. Een beetje zoals Johan lesgaf. Studenten die tegen zichzelf vertellen, zijn dubbel zo geconcentreerd.”

Quote Een goeie leraar maakt nu meer dan ooit tijd vrij voor het welbevin­den van leerlingen. Een klastitula­ris is een soort ‘klaspapa’, die voor iedereen zorgt Johan Feys

Volledig scherm De lessen van Johan Feys waren en zijn altijd plezant © Henk Deleu

Johan Feys: “Het doet deugd om na al die jaren te vernemen dat je het memorabel vond. Ik ben gewoon mezelf, ook nu nog. Ik vind geschiedenis nog altijd een machtig vak en blijf die passie uitstralen. Als je het goed en plezant kan vertellen en brengen, kan je je leerlingen echt boeien. Ik zie de klas waar ook Stephanie in zat nog voor me. Stephanie was eerder een stille genieter, ik heb nooit een opmerking moeten geven aan haar. Het doet me trouwens lachen, hoe Stephanie vertelt dat ik haar leerde studeren. Want dat zeg ik nu zélf aan scholieren: stap tussen je bed, kast en bureau rond en geef les aan jezelf.”

Autoriteit

Een leerkracht heeft macht. En dat loopt soms ook fout, zo getuigt Stephanie: “Ik had helaas ook minder goeie leerkrachten, die af en toe misbruik maakten van hun autoriteit, zonder in detail te gaan. Ik geef het wel even mee om aan te geven dat dat een groot en welkom verschil is met nu”, zegt Stephanie. Johan Feys is het daar mee eens: “Een goeie leraar maakt nu meer dan ooit tijd vrij voor het welbevinden van leerlingen. Een klastitularis is een soort ‘klaspapa’, die voor iedereen zorgt. Er zijn vergeleken met vroeger ook veel meer leerlingenbegeleiders nu. Wie minder goed in iets is, krijgt altijd begeleiding. Het zorgende zit er veel meer in.”

“Zo praat ik zelf regelmatig met leerlingen over hoe ze zich voelen, zonder psycholoog te willen zijn. Want als ik voel dat ik een leerling niet kan helpen met zijn of haar probleem, maak ik aan de ouders duidelijk dat ze professionele hulp moeten zoeken. Al moeten we wel opletten voor ‘overtherapie’. Tieners moeten ook gewoon kunnen puberen.”

Quote Jongeren hebben niet altijd therapie nodig. Het leven kan gewoon nogal zwaar aanvoelen tijdens die periode van hun leven, net omdat het pubers zijn Stephanie Coorevits

Stephanie is kinderpsychologe in gespecialiseerd ziekenhuis De Korbeel in Kortrijk, voor jongeren die onder toezicht van een jeugdrechter staan: “Niet elk kind in volle ontwikkeling heeft een stoornis, het moet er vaak gewoon uitgroeien. Ik volg Johan dat je tieners niet te veel mag betuttelen. Jongeren hebben niet altijd therapie nodig. Het leven kan gewoon nogal zwaar aanvoelen tijdens die periode van hun leven, net omdat het pubers zijn. Dan moet je als ouder(s) ook eens durven zeggen ‘stop met neuten en ga naar school’. Zo doe je tieners ook beseffen dat ze niet altijd en overal op iedereen mogen rekenen en ze het ook eens zelf moeten leren oplossen. Leren jezelf tot de orde roepen, corrigeren en relativeren. Er bestaat niet voor alles een pilletje hé.”

Volledig scherm Stephanie Coorevits en Johan Feys © Henk Deleu

Mondiger

“Het is ‘heel cool’ als ik voel hoe ik leerlingen op de juiste manier weet te inspireren en te beïnvloeden”, pikt Johan Feys in. “Zonder dominant te zijn, of omgekeerd, de teugels te vieren. Een natuurlijk gezag uitstralen is de beste weg. Waarbij je de jongeren ook kritisch laat zijn, want ze zijn veel mondiger dan vroeger. Laat ze spontaan opkomen voor hun mening. Er kan tegenwoordig zelfs gediscussieerd worden over punten op een examen. En waarom niet, want soms hebben ze wel eens een punt hoor. Maar vroeger was dat echt ondenkbaar.”

Johan Feys, hij is al 26 jaar leerkracht geschiedenis en Engels, geeft nog meer goeie raad: “Ik laat me al lang elk jaar evalueren door al mijn leerlingen. Door hen op een briefje te laten neerpennen hoe ze mijn lessen ervaren. Vroeger deed ik dat op het einde van een schooljaar, nu halverwege zodat ik nog kan bijsturen als er een duidelijk signaal komt. Durf jezelf evalueren, je haalt daar zoveel uit. Zo vernam ik hoe ik tijdens de les Engels wel eens onbewust naar Nederlands overschakel, wat verwarrend is. Ik let daar nu meer op. Ik twijfel na al die jaren nog altijd aan mezelf. Daar is niets mis mee. Het is goed om één keer per schooljaar alles in vraag te stellen”, aldus Johan Feys. “Wat een verschil met vroeger. Als de inspectie naar school kwam, zeiden leerkrachten toen dat je zeker dan je bek moest houden”, lacht Stephanie.

Quote Het blijft een van de meest edele beroepen omdat je jongeren helpt opvoeden met kennis en hen vormt. Jongeren herinneren zich dat jaren later nog Johan Feys

Johan hoopt, net zoals Stephanie, dat de focus op de inhoud van het onderwijs blijft liggen, niet op de administratie en bureaucratie: “Vroeger kreeg je maar één opdracht: ‘dit is de leerstof, breng het over’. Nu moet je alles keer op keer verantwoorden. Welke leerplandoelstellingen implementeer je in je les of op een evaluatie, heb je een leerling op verkeerd gedrag aangesproken,... Je moet jezelf telkens weer bewijzen, het vertrouwen in de leerkracht lijkt soms helemaal weg. Ik vind dat een minder goeie evolutie. Al twijfel ik niet over het beroep hoor. Het blijft een van de meest edele beroepen omdat je jongeren helpt opvoeden met kennis en hen vormt. Jongeren herinneren zich dat jaren later nog, als je er in slaagt om de juiste accenten te leggen. En het houdt me trouwens jong, de vele dagen tussen die jonge gasten”, aldus Johan Feys.

Steun jij Rode Neuzen dag ook? Hou een actie of doe via www.rodeneuzendag.be een gift. Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, HLN, Qmusic en Belfius.