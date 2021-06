Intelligente afsluiting langs spoorlijn is primeur in Vlaanderen: “Als iemand er toch over raakt, kunnen we treinbestuurders meteen verwittigen”

kortrijkLangs de spoorweg in Kortrijk, vlakbij het Doenaertpad, is vanmorgen de allereerste Vlaamse ‘intelligente afsluiting’ voorgesteld. Een strook van 500 meter kreeg er een omheining met bijna 200 sensoren. Als iemand over de omheining probeert te kruipen, wordt die gefilmd. Op dat moment kan een centrale treinbestuurders verwittigen. “In de eerste plaats willen we het aantal slachtoffers bij treinaanrijdingen naar beneden”, zegt David Van de Sype van Infrabel.

Het voorbije half jaar kwamen in ons land 296 meldingen binnen van spoorlopers, een lichte stijging ten opzichte van 310 in dezelfde periode van 2020. “Mensen lopen vaak over de sporen omdat ze een kortere weg willen nemen”, David Van de Sype van Infrabel. Maar dat is levensgevaarlijk. Heel wat spoorlopers schatten de snelheid van een aankomende trein verkeerd in, of letten maar op één trein en merken de trein uit de andere richting niet. In twee gevallen kende het spoorlopen dit jaar een dodelijke afloop, in Sint-Amandsberg en Amay. Vorig jaar kwamen er vijf mensen om, en raakten zeven mensen zwaargewond. Dat zijn stuk voor stuk drama’s die hadden kunnen vermeden worden.”

Naast dat menselijk leed, is spoorlopen echt nefast voor de stiptheid van de treinen. “Spoorlopen zorgt voor een gemiddelde vertraging van vier tot vijf uur per dag. Dat is gigantisch.”

Voor het derde jaar op rij is er een daling in het aantal meldingen van spoorlopers. “Door een combinatie van maatregelen”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Zo sluiten we hotspots af, leggen we struikelmatten (matten die tussen de sporen worden gelegd met een reliëfverschil dat het onmogelijk maakt om erover te lopen, nvdr.), organiseren we sensibiliserings- en controleacties, enz. Maar de cijfers blijven onaanvaardbaar hoog, en maatregelen blijven nodig.”

Volledig scherm Burgemeester Ruth Vandenberghe mag de omheining uittesten. © Joyce Mesdag

Daarom stelt Infrabel nu een nieuwe maatregel voor om spoorlopen tegen te gaan: een intelligente afsluiting. “Dat is een omheining waar sensoren op geplaatst zijn”, zegt Van de Sype. “Als iemand iemand over de omheining probeert te kruipen, dan stuurt dat een signaal uit naar een bewakingscamera vlakbij. Die richt zich naar de probleemzone en begint te filmen. Op dat moment krijgen we in een centrale die beelden binnen. De omheiningen en camerabewaking werken op zich al ontradend, dus er zullen minder mensen op de sporen raken. Maar mocht dat wel het geval zijn, kunnen onze medewerkers op basis van die beelden het gevaar inschatten, en treinbestuurders in die zone aanmanen trager te rijden, en eventueel zelfs te stoppen.”

Dat kan een groot verschil maken. “Want de remafstand bij een trein is nu gigantisch”, zegt Van de Sype. “Bij een snelheid van 90 km per uur, is die al een halve kilometer, of zelfs meer. Vroeger kunnen remmen, kan dus levens redden.”

Op een hotspot in Jambes, in Namen werd al een dergelijke afsluiting geplaatst, en daar daalde het aantal spoorlopers gigantisch. “Voor de afsluiting er werd geplaatst, waren er 120 gemelde gevallen per jaar. In realiteit lag dat aantal nog hoger”, zegt Baeken. “Want het gaat enkel om spoorlopen dat wordt gemeld. Een traditionele afsluiting drukte dat aantal naar beneden, tot 50 gevallen per jaar. Sinds de intelligente omheining er staat, werden nog 5 gevallen geregistreerd.”

De omheining in Kortrijk is de eerste in Vlaanderen. “De strook hier is een hotspot”, zegt Baeken. “Er zijn scholen in de buurt, er wonen veel mensen,… De voorbije 10 jaar noteerden we een 60-tal spoorlopers, en de flexibele omheining werd er heel regelmatig vernield. Doordat de spoorlijn hier een woonbuurt in twee deelt, is dit een aanlokkelijke plaats om over te lopen. Met 71 reizigerstreinen en dan nog een aantal goederentreinen per dag, is dit nochtans een heel gevaarlijk punt.”

Langs het Doenaertpad werd een omheining van 500 meter geplaatst. Drie camera’s moeten de hele strook coveren. Het is de bedoeling dat die afstand in de toekomst nog wordt uitgebreid, en dat er een sirene afgaat als de omheining wordt beklommen.