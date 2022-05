Indodorp lokt 2.000 bezoekers naar Ink-Town Tattoo Convention

Blikvanger was een indodorp, waarvoor organisatrice Cindy Frey enkele Indonesische collega’s naar Kortrijk had gehaald. Ze strikte onder andere Durga Tattoo, die in Berlijn woont en beroemd is in Indonesië omdat hij de eeuwenoude tradities van de Mentawaistam in het westen van Sumatra helpt in stand houden. Durga is gespecialiseerd in hand tapped tattoos: stokjes gebruiken om inkt in de huid te doen dringen, zonder machines. Het hele weekend hielden veel bezoekers halt aan zijn standje om zijn bijzondere werkwijze te bekijken.