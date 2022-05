Indisch ambassadeur bezoekt hogeschool West-Vlaanderen en Barco

KortrijkSantosh Jha bezocht vrijdagochtend de hogeschool West-Vlaanderen. De ambassadeur van India in België, Luxemburg en de EU bezoekt deze namiddag ook beeldschermspecialist Barco. Het kadert in de 75ste verjaardag van de start van de diplomatieke betrekkingen tussen België en India.

Howest-campussen The Penta en The Level kregen Santosh Jha over de vloer. “De ambassadeur bezocht onze hogeschool als eerste in België, omwille van een grote interesse voor onze ICT- en technologieopleidingen”, zegt Isabelle Pertry, Howest-diensthoofd internationalisering. “Onze pioniersrol op het vlak van digitale transformatie en cybersecurity en de wereldwijde bekendheid van onze bachelor Digital Arts & Entertainment – al drie keer tot beste gameopleiding ter wereld verkozen – zijn hem niet ontgaan. Een land als India, dat uitblinkt in het digitale domein, volgt dan ook nauwgezet de ontwikkelingen aan Howest.”

Howest kijkt sinds 2012 in de richting van India, door structureel samen te werken met Indiase partneruniversiteiten, bedrijven en organisaties in onder meer Chandigarh en Tiruchirappalli. Dat resulteerde de voorbije tien jaar in tal van uitwisselingen van studenten en personeel, stages in India en de jaarlijkse ‘India from within’ studiereis. “De bestaande banden met India en onze tien Engelstalige bachelors en postgraduaten – vooral rond ICT en technologie – zijn een sterke troef om buitenlandse studenten aan te trekken”, verduidelijkt directeur onderwijs en internationalisering Frederik D’hulster.

Volledig scherm De Indische ambassadeur (rechts) kreeg enkele cadeautjes, zoals deze sweater © Henk Deleu

Quote Specifiek voor India hopen we op termijn meer afgestu­deer­de Indische studenten te laten instromen in onze bedrijven en zo het nijpende tekort aan ICT-personeel helpen opvangen Frederik D’hulster, Howest-directeur onderwijs en internationalisering

“Van onze 9.000 studenten, komt momenteel 6 procent uit het buitenland. We willen dan aandeel tegen 2028 optrekken naar 10 procent. Specifiek voor India hopen we op termijn meer afgestudeerde Indische studenten te laten instromen in onze bedrijven en zo het nijpende tekort aan ICT-personeel helpen opvangen. De recente invoering van een ‘zoekjaar’ voor pas afgestudeerden uit het buitenland kan hier zeker toe bijdragen.”

Volledig scherm Ook een fles Omer mocht niet ontbreken © Henk Deleu

Een extra reden voor het bezoek is de nauwe samenwerking van Howest met het werkveld. Zo ontmoet de ambassadeur met Barco en Vyncke Clean Energy Technology twee belangrijke partnerbedrijven van Howest. Ook vertegenwoordigers van de Belgian-Indian Chamber of Commerce & Industry en twee Indiase technologiebedrijven die actief zijn in ons land gaan in gesprek met de ambassadeur. Op de agenda staat onder meer de samenwerking met de Indische bedrijfswereld. Wat in lijn ligt met de nauwere banden tussen Europa en India, die de in april opgerichte ‘India and EU Trade and Technology Council’ nastreeft op het vlak van handel en technologie. In de namiddag volgt ook nog een bezoek aan het hoofdkwartier van Barco op Hoog Kortrijk.