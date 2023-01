Inbrekers terecht voor maar liefst 41 inbraken: Eén keer gingen ze ervandoor met een verlovingsring van 11.000 euro

De inbrekers waren actief vanaf vorig jaar 6 januari tot in mei. Ze gingen inbreken overal in het land van Kortrijk, Kuurne, Anzegem tot Gent, Destelbergen, Oostende en Diepenbeek. Telkens forceerden ze het cilinderslot en raakten zo binnen, ze hadden het vooral gemunt op appartementen. Ze gingen er telkens vandoor met juwelen, laptops, horloges en tal van dure spullen die ze vonden. Uit onderzoek van de ANPR-camerabeelden viel het de politie op dat telkens op de dag van de feiten eenzelfde voertuig Peugeot met Spaanse nummerplaat werd opgemerkt. Die auto werd op 23 mei opgemerkt in Gent. Toen de politie zag hoe twee personen een appartement verlieten en in de auto stapten, zetten ze de auto aan de kant. “In hun auto werden juwelen en andere gestolen spullen gevonden”, zegt het Openbaar Ministerie. “Net als inbrekersmateriaal. In hun woning in Charleroi werden nog tal van gestolen spullen teruggevonden. Na grondig onderzoek van de ANPR-beelden, telefonie-onderzoek en de uitlezing van hun gsm’s kunnen we hen linken aan maar liefst 41 inbraken en 19 pogingen.”