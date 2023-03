Inbrekers slaan opnieuw toe bij Frites Unique: “Ik heb echt schrik dat ze op een dag aan ons bed staan”

“Ik werd vanmorgen heel vroeg wakker nadat ik dacht beneden iets te horen”, vertelt zaakvoerder Hannes Catanzaro van Frites Unique langs de Aalbeeksestraat in Rollegem. “Ik dacht dat ze op dat moment aan het inbreken waren en belde meteen de politie. Terwijl ik met hen aan de lijn hing, bekeek ik ook de camerabeelden. Daar bleek niets uit. Maar toen ik terugkeek naar eerder op de nacht, zag ik wel inbrekers rond 3 uur ‘s nachts.” De inbrekers raakten deze keer niet tot bij de kassa. “Sinds de vorige keer hebben we voor extra beveiliging gezorgd. Zo is de deur naar de ruimte waar de kassa staat extra beveiligd. Dat heeft blijkbaar gewerkt want ze zijn na drie minuten proberen niet binnen geraakt.”

Tweede keer op korte tijd

Rollegem en Aalbeke kampen al enkele weken met een inbrakenplaag. In de nacht van 10 op 11 februari braken ze al eens binnen in de frituur. Toen gingen ze ervandoor met de inhoud van de kassa, één van hen was duidelijk zichtbaar op camerabeelden. “De schroevendraaier die toen werd gebruikt, gebruikten ze deze keer opnieuw, dus ik denk dat het om dezelfde daders gaat.” Deze keer beschadigden de inbrekers enkel de deur en maakte ze geen buit. Maar de schrik bij de zaakvoerders zit er ondertussen wel erg in. “Ik vrees er echt voor dat ze op een bepaalde dag aans ons bed zullen staan. Wanneer we ‘s avonds hier vertrekken is het ook pikdonker omdat de straatverlichting wordt gedoofd. Ook dan zit de schrik er bij mij echt wel in. We hebben vertrouwen dat de politie de daders zal vatten, maar liever vandaag dan morgen natuurlijk.