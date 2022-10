Inbrekers gooien opnieuw baksteen door ramen op klaarlichte dag: “Vluchtwagen stond straat verder”

BellegemTwee buren uit de IJzerhandstraat in Bellegem kregen af te rekenen met een inbraak. In beide gevallen gooide de dader een baksteen door een raam en drong hij zo de woningen binnen. De buit is vrij aanzienlijk. “Maar toen hij bezig was bij de buren en mij hoorde thuiskomen, ging de dader op de loop”, vertelt één van de slachtoffers. “Hij sprong in een vluchtwagen, de bestuurder gaf meteen plankgas.”

Een bewoner uit de landelijke IJzerhandstraat in de Kortrijkse deelgemeente Bellegem kwam dinsdagmiddag thuis en zag meteen dat er was ingebroken in zijn alleenstaande woning. Een raam was stuk, in de woonkamer lag een baksteen. “Ik wist uiteraard niet hoe lang het al gebeurd was en ben direct naar buiten gelopen”, vertelt de man die liever anoniem blijft. “Een paar seconden nadien zag ik een jongeman weglopen van bij de woning van de buren.”

Grijze Citroën

De bewoner in kwestie twijfelde niet en belde de politie. Tegelijk zette hij ook de achtervolging in op de vluchtende dader. “Maar hij had al wat voorsprong en dus kon ik ‘m niet meer bijhalen”, vertelt de man. “Het ging richting Steenlandermeers, de straat waar die van ons op aansluit. Daar stond een vluchtwagen klaar, een grijze Citroën. Van zodra de dader aan boord zat, gaf de chauffeur plankgas. In geen tijd was de auto verdwenen.” Een zoekactie van de politie leverde niks op. Bij de inbraak werden geld en juwelen buitgemaakt.

Quote Er is ook schade aan het meubilair in de woonkamer, door stukjes rondvlie­gend glas en de baksteen. Die lag maar liefst zes meter van het raam verwijderd bestolen bewoonster

Schade aan meubilair

De Bellegemnaar alarmeerde ook zijn buurvrouw die kort nadien ter plaatse arriveerde. “Ik schrok me een hoedje”, zegt de vrouw. “De ravage aan het raam is groot. Blijkbaar volstond één baksteen om binnen te geraken. Op het eerste gezicht zijn bij mij twee laptops verdwenen. Verder is er ook schade aan het meubilair in de woonkamer, door stukjes rondvliegend glas en de baksteen. Die lag maar liefst zes meter van het raam verwijderd. Aan die schade til ik eigenlijk nog het zwaarst.” De vrouw is wel dankbaar dat haar buurman alert was. “Allicht hebben de inbrekers hem horen thuiskomen en zijn ze sneller gevlucht dan ze eigenlijk van plan waren.”

Niet de eerste keer

De feiten in de IJzerhandstraat in Bellegem doen denken aan een reeks andere inbraken die in de voorbije weken op (nagenoeg) dezelfde manier werden gepleegd. Zo was op 11 oktober een huis langs de Rollegemseweg in Rollegem het doelwit. Daar werd, ook overdag, met een steen een ruit aan diggelen gegooid. De daders doorzochten de woning en gingen aan de haal met een som geld, een spelconsole, juwelen en parfum. De politie voert al langer een onderzoek, onder meer om na te gaan of er een verband is tussen de inbraken waarmee de Kortrijkse regio sinds een tijd wordt geplaagd.

