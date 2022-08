Inbrekers ervandoor met computer en koffertje met cash geld bij Café Leffe

“Het was iemand van de kuisploeg die me maandagmorgen opbelde om te zeggen dat de computer verdwenen was”, vertelt zaakvoerder Joachim Delvaux van Café Leffe op de Grote Markt in Kortrijk. “Ze belde via FaceTime en ik zag inderdaad dat de computer er niet meer stond. Daarna ben ik meteen ook ter plaatse gegaan. Ik moest meteen denken aan het koffertje met cash geld van de afgelopen week dat boven stond. Dat koffertje is ook verdwenen. Hoeveel er precies in stak weet ik nog niet, dat moet ik allemaal nog eens tellen. Gelukkig betalen de meeste mensen met hun bankkaart maar er is toch een serieus bedrag verdwenen.” Volgens Joachim drongen de inbrekers binnen via de achterdeur. “Aan de voordeur is geen schade te zien. Ik denk dat ze de achterdeur met een stevige stamp hebben open gekregen.” Café Leffe is voorlopig gesloten. “Pas donderdag kunnen ze komen om het kassasysteem opnieuw te installeren. Zonder kassasysteem kan ik natuurlijk niet openen.”