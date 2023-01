Inbrekers aan de haal met laptop en tablet

In de woning in de Markekerkstraat forceerden inbrekers het slot van de voordeur om binnen te geraken. Eens binnen doorzochten ze de hele woning en gingen aan de haal met een laptop en een tablet. In de woning in de Zwinstraat sloegen ze een raam in van een schuifraam. Ook hier werd de woning doorzocht. Op het eerste zicht leek hier niets te zijn verdwenen. Diezelfde avond sloegen inbrekers ook toe in Rekkem en Lauwe. Mogelijk gaat het om dezelfde daders.