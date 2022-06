Inbrekers aan de haal met geld en Mercedes bij ex-voorzitter KV Kortrijk: “De voorbije week fotografeerde iemand mijn auto”

Autosleutels

Pas zaterdagochtend merkten Joseph en zijn echtgenote de inbraak op. “Er zijn portefeuilles, geld en sleutels van de Mercedes uit de handtas van mijn echtgenote verdwenen. Ze namen ook de kassa met wisselgeld uit de apotheek mee. En doordat ze de autosleutels in de handtas van mijn vrouw hadden gevonden, konden ze er dus ook vandoor gaan met de auto. De daders gingen heel professioneel te werk, want ze trokken ook de stekker van de camerabewaking uit. Voorlopig hebben we dus geen camerabeelden, maar via de computer zullen we ze toch nog proberen te recupereren.”

Auto gefotografeerd

De Mercedes met nummerplaat 1- VHA-300 werd om 5.12 uur richting Doornik gedetecteerd. “Ik vrees dat die richting Frankrijk vertrokken is”, besluit Joseph. “Toch hoop ik dat de wagen en de portefeuilles toch nog teruggevonden kunnen worden. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat alles goed voorbereid was. En dan denk ik terug aan iemand die de voorbije week in Menen mijn auto aan het fotograferen was. Ik weet niet of er een link is met de inbraak, maar aan zo’n zaken denk je dan. Voor mijn echtgenote en mij is het veiligheidsgevoel nu toch voor even weg.”