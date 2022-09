Inbreker verschanst zich op dak van serre en geeft zich uren later uiteindelijk toch over

KortrijkDe politie van de zone Vlas heeft maandagmorgen in alle vroegte op de Pottelberg in Kortrijk een inbreker gevat die zich urenlang had verschanst op het dak van een bloemenserre. Naar verluidt, kon een kompaan wel ontkomen.

Volgens de eerste informatie kwam het duo zondagavond laat in het vizier van de politie, bij een poging tot inbraak. Van zodra ze merkten dat ze gezien waren, gingen ze op de loop. “Eén van hen kroop over mijn poort”, zegt bloemist Ghislain Deschoemaeker (63). “Hij probeerde te ontkomen via het dak van mijn serres. Van daar kroop hij op het dak van een grote loods van het sanitairbedrijf Van Marcke. Maar kennelijk was het niet mogelijk om via die weg verder te vluchten en dus keerde hij terug naar het dak van mijn serre.”

Net niet natgespoten

De politie zette behoorlijk wat volk in om de twee verdachten te vatten. Een drone zorgde vanuit de lucht voor nuttige informatie. Daardoor kon de politie de bewegingen van de verdachte op het dak van de serre goed volgen. De man verschanste zich daar en leek allerminst van plan om zich over te geven. Daarom werd naar de ochtend toe besloten om de brandweer in te schakelen. “Ze wilden hem natspuiten, zodat hij het ijskoud zou krijgen en tot het inzicht zou komen dat het beter was niet langer weerstand te bieden”, zegt Ghislain Deschoemaeker.

Identiteit bepalen

Maar zover kwam het niet. “Om kwart voor zes ’s morgens heeft de man zich uiteindelijk overgegeven. Hij werd geboeid en weggebracht in een politiewagen.” Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas, bevestigt de arrestatie maar wil er voorlopig niet veel over kwijt. “We proberen nu de identiteit te bepalen van de man in kwestie.” Vermoedelijk zal er ook een tolk nodig zijn om hem te kunnen verhoren. Voor zover bekend, is er van zijn gevluchte kompaan nog geen spoor.

Volledig scherm De inbreker verschanste zich op de bloemenserre van Ghislain Deschoemaeker, op de Pottelberg in Kortrijk, maar klom ook op het dak van de achterliggende loods van het sanitair bedrijf Van Marcke. © Hans Verbeke

Ruiten vernield

Voor Ghislain Deschoemaeker, die maandagvoormiddag op de wekelijkse marktdag stond in Kortrijk, komen de gebeurtenissen bijzonder ongelegen. “De inbreker heeft in de loop van de nacht een aantal ruiten van mijn serre vernield. Hoeveel er dat precies zijn, moet ik nog bekijken. Maar ik verneem dat het er nogal wat zijn. Hopelijk kan ik alles snel laten herstellen nu het wat kouder wordt, en op één of andere manier de schade vergoed krijgen.”

