Inbreker aan de haal met inhoud kassa Frites Unique: “Erg geschrokken”

“Het was de poetsploeg die vanmorgen vroeg vaststelde dat er was ingebroken”, vertelt Hannes Catanzaro van Frites Unique langs de Aalbeeksestraat in Rollegem. “Zij merkten dat alles open stond. Al snel ontdekten we dat de inhoud van de kassa was verdwenen.” Nadat Hannes (27) en Casey (23) de beelden van hun bewakingscamera’s bekeken, zagen ze hoe een man omstreeks 2 uur in hun frituur had ingebroken. “Op de beelden is duidelijk te zien hoe hij met een zaklamp en een schroevendraaier in de kassa grabbelt. De inbreker slaagde erin om binnen te geraken door de voordeur te forceren. Hannes en Casey verwittigden zaterdagmorgen meteen de politie. Zij kwamen meteen sporenonderzoek doen. “Omdat de meeste van onze klanten online bestellen en ook online betalen, hebben we gelukkig nooit heel veel cash geld in de zaak. Bij deze willen we nog eens oproepen aan onze klanten om zoveel als mogelijk online of met de kaart te betalen, zo zijn ook wij meer op ons gemak. We zijn uiteraard wel best geschrokken, maar kunnen gelukkig wel openen.”