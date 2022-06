Inbraak in studentenkot start van onderzoek naar drugshandel: “Zelf niet bij betrokken maar had wel vermoeden.”

KortrijkGestopt met zijn studies en eigenlijk ook geen garage nodig maar toch bleef een 25-jarige jongeman uit Kortrijk een studentenkot en een garagebox huren. Niet onterecht fronste de Kortrijkse strafrechter maandag zijn wenkbrauwen toen de twintiger ontkende ook maar iets met drugshandel vanuit het kot of de garage te maken te hebben. Een inbraak in zijn kot bracht het onderzoek op gang. “Ik had eigenlijk toch wel een vermoeden dat mijn drugsdealende vriend de garage en het kot gebruikte”, kwam de aap uiteindelijk uit de mouw.

Op 4 september 2021 verwittigde een bovenbuur de politie dat er net een inbraak in het studentenkot van Massi A. in de Sint-Denijsestraat was gebeurd. Toen de politie ter plaatse kwam, was van de inbrekers geen spoor meer. In het studentenkot vonden ze wel de verpakkingsresten van maar liefst 12 kilogram cocaïne. De start van een onderzoek dat ook duidelijk maakte dat hij in een periode van 9 maanden 12.000 euro verdiende door te werken maar 40.000 euro op zijn rekening werd gestort. In een garagebox op zijn naam vonden de speurders nog eens 532 gram cannabis. Ook enkele horloges en merkkledij kon in beslag genomen worden. A. vloog 6 maanden in voorhechtenis.

Volledig scherm De politie vond ook Tissothorloges en merkkledij.

De openbare aanklager vorderde een celstraf van 4 jaar, waarvan de helft effectief. Advocaten Thomas Vandemeulebroucke en Elisabeth Vanpetegem gingen resoluut voor de vrijspraak voor drugshandel en –bezit of witwaspraktijken. “Hij belegde in cryptomunten, de beurs, kreeg stortingen van familie,…”, benadrukten ze de legale herkomst van zijn geld. “Bovendien zijn er geen objectieve bewijzen van handel of bezit, enkel verklaringen van anderen.”

Tijdens het onderzoek hulde A. zich in stilzwijgen en verschuilde zich achter zijn zwijgrecht. Tijdens de ondervraging door de rechter was hij maandag spraakzamer. “Ik mag niet liegen voor de rechtbank”, aldus A. “Ik gaf een sleutel van het kot en de garage aan een vriend. Ik wist dat hij drugs dealde. Ik had er zelf niets mee te maken maar had wel een vermoeden dat hij ook vanuit mijn kot drugs dealde. Alhoewel hij had beloofd dat hij er niets illegaals zou doen. Ik had hem gezegd dat ik de huur van het kot en de garage zou stopzetten.” Alle inspanningen van zijn advocaten ten spijt betekende dit meteen een bekentenis aan mededaderschap of medeplichtigheid aan drugshandel.

