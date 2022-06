In watertank op Leie in Kortrijk peddelen is Europese primeur: “Ontdekt door Amerikaanse boeren”

Basketbal Top Division One Kortrijk Spurs loopt titel in Top Division One mis: “Niet in deze match dat we het laten liggen”

Kortrijk Spurs is er niet in geslaagd een derde en beslissende wedstrijd af te dwingen in de finale van de play-offs in Top Division One. Na de thuisnederlaag in eigen huis op vrijdag werd nu ook verloren op bezoek bij Lier. Guco won twee keer en is daardoor kampioen in tweede klasse.

