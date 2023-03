In Kortrijk zwaarbewolkte ochtend

HUIZEN­JACHT. De pittoreske dorpjes van Ieper: “Een kleine villa vanaf 300.000 euro, voor wie de handen uit de mouwen steekt”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek op de lokale immomarkt. Met vastgoedmakelaar Peter Despriet trekken we door de deelgemeenten van Ieper, van Boezinge tot Dikkebus. “Een mooie halfopen woning voor een goede prijs, op wandelafstand van het centrum: geen wonder dat deze wijk steeds populairder wordt.”