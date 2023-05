In één jaar tijd 5 pv’s voor haatmisdrijven tegen LGBTQ+, Kortrijk voert strijd voor gender- en seksuele gelijkheid op

Man kan geen verklaring geven voor white spirit op kledij, na brandstich­ting aan homobar: 22 maanden met uitstel

Een 36-jarige man uit Kortrijk die er na een ruzie met zijn ex mee had gedreigd om “zijn kot in brand te steken”, werd veroordeeld voor brandstichting aan de brievenbus van homobar The Crisco, in Kortrijk. Die zaak wordt uitgebaat door zijn ex-vriend. Ondanks het feit dat er white spirit op zijn kledij werd aangetroffen, ontkende John C. zijn betrokkenheid bij de brand.