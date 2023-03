In deze nieuwe hotel lobby waan je je even in het Amazonewoud

18 maanden cel en boete voor Nederland­se drugskoe­rier met 4 kilogram cannabis in auto in Kortrijk

Een 29-jarige Nederlander kon in Kortrijk met maar liefst 4 kilogram cannabis in zijn auto geklist worden. Of beter: in de auto van zijn vader, die meteen in beslag werd genomen. Van de rechter in Kortrijk kreeg hij dinsdag 18 maanden effectieve celstraf en een boete van 8.000 euro. En de vader… die kreeg zijn auto terug.