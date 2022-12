“In de donkerste tijden worden de mooiste verhalen geboren”: Vincent Van Quickenborne wordt derde keer papa

Kortrijk“Drie, vier, vijf kinderen… we sluiten dat niet uit”, vertelden Vincent Van Quickenborne (49) en zijn vrouw Anouk Sabbe (40) eind maart 2019, na de geboorte van zoon Scott. Hun woorden van toen worden werkelijkheid, want hun derde kindje ís nu op komst. In lastige omstandigheden, door de bedreigingen aan het adres van de minister. Maar dat maakt het nieuws des te heuglijker. “Bo, Scott, Vincent en ik zijn zó blij de komst van ‘Quicky #3' te mogen aankondigen”, zegt Anouk Sabbe.

Het zijn moeilijke tijden, in hun safehouse en met Kerstmis en Nieuwjaar voor de deur. Maar het zijn doorzetters, die zich niet uit hun lood laten slaan door een dreiging van de drugsmaffia. ‘Never surrender’, is hun motto. En te midden van alle miserie is er ook bijzonder heuglijk nieuws. Anouk Sabbe is zwanger. Dat er een derde kindje op komst is, dat nieuws circuleerde al tijdens de rally 6 uren van Kortrijk, op zaterdag 19 en zondag 20 november.

Volledig scherm De kerstfoto met mama Anouk, dochter Bo, papa Vincent en zoon Scott, met kerstmuts © Vincent Van Quickenborne

Vincent Van Quickenborne vroeg toen om het nog niet publiek te maken. Tot er op dinsdag 20 december een opmerkelijk kerstkaartje opdook, met achteraan een babyflesje met het nummer 3 in en een veelzeggende boodschap bij. ‘We wensen jullie een bijzonder 2023 met een groter gezinnetje, doorzettingsvermogen ondanks af en toe een tegenslag en heel veel liefde en plezier’, is er te lezen.

“In de donkerste tijden worden de mooiste verhalen geboren”, reageert Vincent Van Quickenborne, federaal minister van Justitie (Open Vld) en titelvoerend burgemeester van Kortrijk. Dat ze voor een groot gezin kiezen, heeft ook te maken met hun eigen familiale achtergrond. Anouk Sabbe komt zelf uit een gezin van drie kinderen en Vincent Van Quickenborne komt uit een gezin van vijf kinderen.

Volledig scherm De achterkant van het kerstkaartje, met de duidelijke boodschap op. ‘Quickie 3' is op komst © RV

Dochter Bo werd op 8 mei 2016, op Moederdag toen, geboren. Zoon Scott zag op dinsdag 26 maart 2019 het levenslicht. Bijna vier jaar later is er dus nog een spruit op komst. “Het wordt de schattigste baby van de wereld, we gaan er heel veel mee spelen”, kijken ook Bo en Scott nu al uit naar de geboorte van hun broertje of zusje.

De bevalling van Anouk Sabbe is uitgerekend voor midden mei 2023. “Anouk is jarig op 17 mei, Bo op 8 mei. Dat worden dus veel meiklokjes bij ons thuis. Of het een meisje of jongen zal zijn? Dat is ons geheim”, geeft Vincent Van Quickenborne nog mee. Ook de naam van de nieuwe Quickie blijft geheim.

Volledig scherm Een symbolische cartoon, gezien de omstandigheden © Henk Deleu

Vincent Van Quickenborne en Anouk Sabbe huwden op zaterdag 21 juni 2014 in het stadhuis van Kortrijk, gevolgd door een volksfeest op de Grote Markt. Op zaterdag 23 augustus 2014 volgde een trouwplechtigheid in de Gravenkapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, in intieme kring. Het koppel leerde elkaar in 2009 in Kortrijks bekendste nachtkroeg kennen, in de uitgaansbuurt bij het station. Dat was destijds op een memorabele afterparty tot diep in de nacht in café De Geverfde Vogel, onder meer ook in aanwezigheid van sterrenchef Peter Goossens, nadat Kortrijk de finale van het toenmalig vtm-programma Mijn Restaurant had gewonnen.

